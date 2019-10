Wegen Unruhen im Land : Absage: Klima-Gipfel findet im Dezember nicht in Chile statt

Staatschef Sebastián Piñera begründete die Entscheidung mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land.

30. Oktober 2019, 15:27 Uhr

Santiago de Chile | Chile hat die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abgesagt. Staatschef Sebastián Piñera begründete dies am Mittwoch in Santiago de Chile mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land.

