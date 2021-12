Kommentar : Abtreibungswerbeverbot: Respektiert endlich die Schwangeren!

Der Justizminister und die Familienministerin wollen das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen zeitnah angehen. Ein richtiger Schritt, es muss aber noch weitergehen. Ein Kommentar:

Schwerin | Gut, dass sich die neue Regierung schon im Januar um das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen kümmern will. Paragraph 219a gehört so schnell wie möglich abgeschafft. Es ist absurd, Frauen Informationen vorzuenthalten. Es müsste im Gegenteil darum gehen, Betroffenen in einer solchen Ausnahmesituation alle Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. ...

