Frieden in Afghanistan? : Abzug der US-Truppen: USA und Taliban unterzeichnen Abkommen

Der Krieg in Afghanistan ist der längste in der Geschichte der USA. Nun soll ein Abkommen Beginn des Endes einläuten.

Avatar_prignitzer von dpa

29. Februar 2020, 14:25 Uhr

Doha | Die USA und Vertreter der militant-islamistischen Taliban haben im Golfemirat Katar ein Abkommen über Wege zu einem Frieden in Afghanistan unterzeichnet. Das Abkommen soll einen stufenweisen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan einleiten und zu baldigen innerafghanischen Friedensgesprächen führen.

Die Vereinbarung kommt mehr als 18 Jahre nach dem US-Einmarsch in Afghanistan. Als Voraussetzung für ein Abkommen hatten die USA von den Taliban sieben Tage der "Gewaltreduzierung" in Afghanistan verlangt. Das Abkommen zwischen den USA und den Taliban soll einen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan einleiten. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien geben, dass das Land kein sicherer Hafen für Terroristen wird und sie Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul aufnehmen. Details der Einigung sind noch nicht bekannt.