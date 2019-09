Alle Kandidaten im Überblick : Offiziell bestätigt: Acht Duos und ein Mann im Wettstreit um SPD-Spitze

SPD-Chef gesucht: Acht Duos bewerben sich um den SPD-Vorsitz. Wer sie sind und für was sie stehen – ein Überblick.

02. September 2019, 17:01 Uhr

Berlin | Die SPD startet ihr großes Experiment: Acht Duos und ein Einzelbewerber konkurrieren um den Vorsitz, wie die Partei nach einer Sitzung des Wahlvorstands am Montag mitteilte. Auf 23 Regionalkonferenzen – beginnend am Mittwoch in Saarbrücken – werden sie sich der Basis präsentieren. Der Satiriker Jan Böhmermann scheiterte mit seiner Kandidatur.

Auf den Konferenzen wird es laut SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil für die Kandidaten jeweils fünf Minuten Vorstellungszeit geben. Dann folgt eine Runde mit Fragen der Moderatoren an alle zu aktuellen Themen. Anschließend sind Fragen aus dem Publikum an einzelne Kandidaten an der Reihe. Für alle Antworten gibt es ein Zeitlimit von 60 Sekunden. Am Ende sind noch Schlussstatements vorgesehen. Jede Veranstaltung soll maximal zweieinhalb Stunden dauern.

Die formale Entscheidung über den künftigen Vorsitz fällt ein Parteitag im Dezember. Die Bewerbungsfrist war am 1. September, 18 Uhr, abgelaufen. Wer die Kandidaten sind und für was sie stehen – ein Überblick:



Hilde Mattheis und Dierk Hirschel





Ihr Profil: Sie setzen auf einen traditionellen Linkskurs, sind für Umverteilung und die Überwindung von Hartz IV. Ohne einen solchen "Neuaufbruch" sehen sie die Krise der SPD nicht als überwindbar an. Außerdem machen sich die beiden für einen kostenlosen Personennahverkehr stark.



Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken

Ihr Profil: Sie seien ein "Tandem auf Augenhöhe" und ergänzten sich ideal, schreibt Walter-Borjans auf Twitter. "Gemeinsam stehen wir für klar sozialdemokratische Botschaften und Haltungen ohne Schnörkel." Der kurz "Nowabo" genannte Politiker gilt als beliebt in der Partei. Esken gehört im Bundestag zum linken Flügel der SPD. Auf Twitter kritisiert sie die Groko und kündigte an, ein linkes Bündnis anstreben zu wollen.

Boris Pistorius und Petra Köpping





Ihr Profil: Vor allem Pistorius hebt sich von den bisherigen Bewerbern ab, die überwiegend auf dem linken Flügel der SPD verortet sind. Pistorius ist Sozialdemokrat durch und durch. Er bürstet Themen auch gerne gegen den Strich, etwa mit seinem Vorstoß, kontrolliertes Zünden von Pyrotechnik in Stadien zu erlauben. Oder zuletzt mit seiner beharrlichen Weigerung, Abschiebungen nach Afghanistan auszuweiten. Köpping ist die unbekanntere Kandidatin in diesem Duo. Sie hatte sich bereits vor zwei Monaten dafür ausgesprochen, dass die SPD "eine Person, die den Osten ganz oben in der Parteispitze vertritt" brauche.

Olaf Scholz und Klara Geywitz





Ihr Profil: Scholz gilt als eher konservativ ausgerichtet. Bisher hatte er immer betont, keine Zeit für den Parteivorsitz zu haben. Das scheint er nun anders zu sehen. In einem Interview mit der "FAZ" sagte er, dass die SPD sowohl das Leben der Verkäuferin als auch das der Theaterdirektorin verbessern wollen müsse. Geywitz gilt als Pragmatikerin, die weiß, was sie will. In der auslaufenden Wahlperiode war Geywitz Vorsitzende des wichtigen Landtags-Innenausschusses, in der SPD-Fraktion Sprecherin für Medienpolitik und Religion. Bei ihren Reden im Landtag beweist sie durchaus ironischen Humor: "Es dürfte in Brandenburg ungefähr so viele Burka-Trägerinnen geben wie illegal eingewanderte Elche aus Polen", sagte sie 2016 in einer Debatte über ein Burka-Verbot.

Gesine Schwan und Ralf Stegner





Ihr Profil: Schwan und Stegner werden zum linken Flügel der SPD gezählt. Beide gelten als schnörkellose Redner. Während Stegner als stellvertretender Parteichef eher ein politisches Schwergewicht ist, entspricht Schwan im Vergleich einer Außenseiterin. Die Professorin für Politikwissenschaft half als Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission sie bei der Ausarbeitung der Partei-Grundsatzpapiere. Sie sieht es als Vorteil an, dass sie nicht zu den "typischen Führungspersonen" der SPD gehöre. Ihre Wunsch-Koalition wäre eine aus SPD, Grünen und Linken. Das fordert unter anderem mehr Verteilungsgerechtigkeit und "Klartext-Kommunikation."



Schwan und Stegner werden zum linken Flügel der SPD gezählt. Beide gelten als schnörkellose Redner. Während Stegner als stellvertretender Parteichef eher ein politisches Schwergewicht ist, entspricht Schwan im Vergleich einer Außenseiterin. Die Professorin für Politikwissenschaft half als Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission sie bei der Ausarbeitung der Partei-Grundsatzpapiere. Sie sieht es als Vorteil an, dass sie nicht zu den "typischen Führungspersonen" der SPD gehöre. Ihre Wunsch-Koalition wäre eine aus SPD, Grünen und Linken. Das fordert unter anderem mehr Verteilungsgerechtigkeit und "Klartext-Kommunikation". Ihr Slogan: "Leidenschaftlich – echt sozialdemokratisch."

Simone Lange und Alexander Ahrens





Ihr Profil: Die beiden Kommunalpolitiker wollen die SPD von der Basis, aus den Kommunen heraus, erneuern. Als drängendste Themen nennen sie soziale Sicherheit, "menschzentrierte Klimapolitik" und die Stärkung der Demokratie. Ahrens und Lange erklärten, wenn sie Parteichefs werden, wollen sie die Große Koalition verlassen.



Karl Lauterbach und Nina Scheer





Ihr Profil: Das Duo will eine "klar linkere SPD" und plädiert für einen Ausstieg aus der Großen Koalition. Es gehe ihnen um eine Politik, die Ungleichheiten vermindere, die natürlichen Lebensgrundlagen schütze und unverwässert sozialdemokratisch sei, sagten sie dem "Spiegel". "Wir stehen als Team für einen sozial-ökologischen Aufbruch."



Das Duo will eine "klar linkere SPD" und plädiert für einen Ausstieg aus der Großen Koalition. Es gehe ihnen um eine Politik, die Ungleichheiten vermindere, die natürlichen Lebensgrundlagen schütze und unverwässert sozialdemokratisch sei, sagten sie dem "Spiegel". "Wir stehen als Team für einen sozial-ökologischen Aufbruch." Ihr Slogan: "Sozial. Ökologisch. Klar."



Michael Roth und Christina Kampmann





Ihr Profil: Die beiden kennen sich seit mehreren Jahren, sie selbst sagen, sie vertrauten einander. Roth bringe sowohl die notwendige Erfahrung wie auch frische Ideen mit, die der SPD und ihren Mitgliedern neues Selbstbewusstsein geben könnten, betonte der hessische Bezirksverband. Das Duo selbst teilte in seinem Bewerbungsschreiben mit: "Wir wollen eine SPD, die mitten im Leben steht und auf der Höhe der Zeit ist". Dazu müsse die SPD beim Thema Klimaschutz "lauter und unbequemer" werden. Außerdem solle künftig mindestens ein Drittel des Parteivorstands aus der Kommunalpolitik kommen. Bei Wahlen solle jeder fünfte Listenplatz Menschen ohne Parteibuch offen stehen.



Die beiden kennen sich seit mehreren Jahren, sie selbst sagen, sie vertrauten einander. Roth bringe sowohl die notwendige Erfahrung wie auch frische Ideen mit, die der SPD und ihren Mitgliedern neues Selbstbewusstsein geben könnten, betonte der hessische Bezirksverband. Das Duo selbst teilte in seinem Bewerbungsschreiben mit: "Wir wollen eine SPD, die mitten im Leben steht und auf der Höhe der Zeit ist". Dazu müsse die SPD beim Thema Klimaschutz "lauter und unbequemer" werden. Außerdem solle künftig mindestens ein Drittel des Parteivorstands aus der Kommunalpolitik kommen. Bei Wahlen solle jeder fünfte Listenplatz Menschen ohne Parteibuch offen stehen. Ihr Slogan: "Mit Herz und Haltung. Gemeinsam den Aufbruch wagen."

Karl-Heinz Brunner





Sein Profil: Brunner gehört dem konservativen Seeheimer Kreis in der SPD an. Er kritisiert in der "Augsburger Zeitung", das übrige SPD-Bewerberfeld weise einen "deutlichen Überhang der Groko-Gegner und des linken Parteispektrums" auf. Mit seiner Kandidatur wolle er sicherstellen, dass im Auswahlprozess "die ganze Vielfalt der Partei widergespiegelt wird". Das von der Partei gewählte Verfahren, dass sich bereits im Vorfeld Bewerberpaare bilden sollen, halte er für "unglücklich".

Wer eine Kandidatur ausschließt

Mehrere SPD-Spitzenpolitiker hatten klargemacht, dass sie nicht zur Verfügung stehen – darunter alle drei kommissarischen Parteichefs, die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel.



Als weiterer Hoffnungsträger schloss Lars Klingbeil seine Kandidatur aus. Der 41-jährige SPD-Generalsekretär erklarte in einem Youtube-Video, dass er zwar Gespräche geführt habe, aber keine "passende Konstellation" gefunden habe, "die zu 100 Prozent passt".

Auch Familienministerin Franziska Giffey will nicht für das Amt der SPD-Vorsitzenden kandidieren. In einem Brief an SPD-Interimschefin Malu Dreyer habe sie erklärt, dass sie ihren Ministerposten aufgeben werde, falls die Freie Universität Berlin ihr den Doktortitel aberkennen sollte, wie es in Parteikreisen hieß. Die 41-Jährige wolle nicht zulassen, dass das anhängige Überprüfungsverfahren die personelle Neuaufstellung der SPD überschatte, schrieb sie demnach in dem Brief.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ließ relativ früh wissen, dass er keine Ambitionen auf einen Wechsel nach Berlin habe. Auch wenn sich Arbeitsminister Hubertus Heil den 60-Jährigen in der Position gut vorstellen könnte, wie er im Interview sagte. Heil selbst hatte eine Kandidatur früh ausgeschlossen.

Ende August beendete auch Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert Spekulationen über eine mögliche Kandidatur. "Ich trete nicht an", sagte er dem "Spiegel". Er wolle das Duo Walter-Borjans und Esken unterstützen. "Da würde ich die Partei in guten Händen sehen."

Kür des neuen SPD-Chef im Dezember erwartet

Kandidaten für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles hatten bis zum 1. September Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Wer sich offiziell als SPD-Kandidat für den Parteivorsitz bewerben möchte, muss formal von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband nominiert werden.

Der Vorsitz soll nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember besetzt werden. Die kommissarischen Parteichefs hatten ausdrücklich Teams zur Kandidatur ermutigt. Anders als bei anderen Parteien sollen sich die Zweierteams schon vor der Wahl finden und zusammen antreten.

Ab September sollen sich die Kandidaten auf 20 bis 30 Regionalkonferenzen deutschlandweit vorstellen. Danach können die rund 426.000 SPD-Mitglieder per Brief oder online über sie abstimmen. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen – wenn es keine Stichwahl geben muss. Den Gewinner will der Vorstand beim Parteitag am 6. bis 8. Dezember zur Wahl vorschlagen.

(mit dpa, afp)