Wahlen : Adams wird zweiter schwarzer Bürgermeister New Yorks

Ein ehemaliger Cop führt künftig New York. Eric Adams muss nicht nur die richtige Balance im Umgang mit Polizei und Kriminalität finden - sondern auch den Weg aus der Corona-Krise.

New York City | Der ehemalige Polizist Eric Adams wird zweiter schwarzer Bürgermeister von New York. Der 61 Jahre alte Demokrat setzte sich bei der Abstimmung in der Acht-Millionen-Stadt am Dienstag deutlich gegen den Republikaner Curtis Sliwa durch, wie die Nachrichtenagentur AP und die Sender CNN und CBS berichteten. Bislang war er Bürgermeister des Stadtteils B...

