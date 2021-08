Machtergreifung der Taliban : So weit sind andere Nato-Staaten mit der Evakuierung aus Afghanistan

Die Nato-Partner ziehen zum Schutz vor der militant-islamistischen Taliban ihre Angehörigen aus Afghanistan ab. Wie weit sind die Länder im Vergleich zu Deutschland?

Kabul | Nach dem Siegeszug der Taliban fliegen Deutschland und andere Staaten eilig Menschen aus der Afghanistan aus. Am Montagabend landete die erste Bundeswehrmaschine, mit der zunächst nur sieben Menschen ausgeflogen wurden. Am Dienstag folgte eine weitere. In den Vorwochen waren nach Angaben der Regierung 1900 Menschen nach Deutschland geflogen worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.