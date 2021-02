Zentralrat der Muslime : Ein Jahr nach den Hanau-Anschlägen: „Die Opfer waren Deutsche“

via www.imago-images.de

Nach Hanau: Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland fordert ein breiteres Verständnis für Rassismus.

Hanau | Zehn Menschen wurden am 19. Februar 2020 Opfer eines rassistischen Anschlags in Hanau. Der 43-jährige Tobias R. erschoss in und vor insgesamt zwei Shisha-Bars, einer Bar und einem Kiosk neun Menschen. Im Anschloss tötete er seine Mutter und sich selbst....

