Bundesregierung : Ampel-Koalition will Stromkunden entlasten

Zwei Monate nach der Bundestagswahl steht der Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien.

Berlin | Zum 1. Januar 2023 soll die Finanzierung der milliardenschweren EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms über den Strompreis abgeschafft werden, wie es in dem Koalitionsvertrag heißt, der der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin aus mehreren Quellen aller drei Parteien vorlag. ...

