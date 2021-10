Regierungsbildung : Ampel-Sondierer wollen nächste Woche Zwischenfazit ziehen

Sechs Stunden haben die drei Parteien sondiert. Die Rede ist von einem guten Gespräch. Für die nächste Woche sind gleich mehrere Treffen geplant.

Berlin | SPD, Grüne und FDP wollen ihre Sondierungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung in der nächsten Woche fortsetzen und vertiefen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach einer ersten gemeinsamen Runde aller drei Parteien in Berlin, aufgrund des „guten Gesprächs“ sei verabredet worden, dass es an diesem Montag weitergehe. Das Wochenende solle genu...

