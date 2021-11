Regierung : Andersson zur schwedischen Ministerpräsidentin gewählt

Das sonst so fortschrittliche Schweden hatte noch nie eine weibliche Ministerpräsidentin. Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson ist nun als erste Frau auf diesen Posten gewählt worden.

Stockholm | Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson wird als erste Frau Ministerpräsidentin von Schweden. Die bisherige Finanzministerin erhielt am Mittwoch bei einer Abstimmung im Parlament in Stockholm die nötige Unterstützung, um die Nachfolge des zurückgetretenen Regierungschefs Stefan Löfven anzutreten. Schweden hatte in seiner modernen Geschichte mehr a...

