Regierung : Anderssons sozialdemokratische Regierung in Schweden steht

Es brauchte zwei Anläufe, aber nun steht die sozialdemokratische Regierung in Schweden. Und erstmals hat das Land mit Magdalena Andersson eine Ministerpräsidentin.

Stockholm | Schwedens neu gewählte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson geht mit einer rein sozialdemokratischen Minderheitsregierung in die Zeit bis zur nächsten Wahl in weniger als einem Jahr. Der bisherige Innenminister Mikael Damberg beerbt Andersson im Amt des Finanzministers, wie die 54-Jährige am Dienstag im Stockholmer Reichstag bekanntgab. Außenmin...

