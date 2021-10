KZ-Prozess in Brandenburg : Angeklagter SS-Wachmann will zu Vorwürfen schweigen

Im KZ Sachsenhausen kamen Zehntausende Häftlinge durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit und Misshandlungen ums Leben. Jetzt steht in Brandenburg ein 100-Jähriger vor Gericht.

Brandenburg an der Havel | Im Prozess um die Massentötungen im Konzentrationslager Sachsenhausen will sich der angeklagte ehemalige Wachmann der SS nicht zu den Vorwürfen äußern. Dies erklärte sein Verteidiger Stefan Waterkamp am Donnerstag beim Auftakt des Prozesses in Brandenburg/Havel. Sein 100 Jahre alter Mandant wolle sich aber am Freitag zu seinen persönlichen Verhältn...

