Im ARD : Angela Merkel am Sonntag bei „Anne Will“ – über diese Themen wird diskutiert

Am Sonntag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Talkshow von Anne Will zu Gast sein.

Berlin | Die Kanzerlin werde sie sich den Fragen der Moderatorin stellen, heißt es in einer Mitteilung der ARD. Beginn ist um 21.45 Uhr im Ersten. Wichtige Themen werden dabei das Krisenmanagement von Bund und Ländern sowie die dritte Coronawelle sein, kündigt die ARD an. Die "Osterruhe" wird ein Thema sein Die Corona-Beschlüsse vom Montag sorgten für...

