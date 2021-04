Kommentar : Angela Merkel geimpft: Ein Hoch auf Astrazeneca

Die ersten Bürgermeister sind schon seit Monaten geimpft. Nun also hat auch Angela Merkel endlich ihren ersten Pieks erhalten.

Berlin | Dass die 66-jährige Bundeskanzlerin, die mächtigste Frau des Landes, erst so spät gegen Corona immunisiert wird, ist eigentlich ein Unding. Die Knappheit der Impfstoffe hin oder her: Man mag sich nicht ausdenken, was passiert wäre, hätte sich die Regierungschefin angesteckt, wäre womöglich schwer erkrankt. Die Furcht, als Vordränglerin abgestempelt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.