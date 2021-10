Geschäftsführende Kanzlerin : Angela Merkel zum Abschiedsbesuch in Griechenland

Während ihrer Amtszeit war das Verhältrnis zum EU-Mitglied Griechenland oft schwierig: Angela Merkel betonte bei ihrem Besuch in Athen die Rolle des Dialogs in den Beziehungen.

Athen | Bei ihrem Abschiedsbesuch in Athen hat die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel die wechselvollen Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland angesprochen. In ihrer Amtszeit habe es „schwierige Situationen“ gegeben, sagte sie am Freitag bei einem Treffen mit der griechischen Staatspräsidentin Ekaterina Sakellaropoulou. „Unter dem Strich w...

