Fragen der Hauptstadt-Reporter : Merkels letzte Bundespressekonferenz: Um diese Themen geht es

In ihrer letzten Bundespressekonferenz als Kanzlerin stellt sich Angela Merkel erneut den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Das sind die Themen.

Berlin | Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Donnerstag (11 Uhr) in die Bundespressekonferenz und stellt sich den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Es wird voraussichtlich ihr letzter Auftritt dieser Art sein. Wie üblich wird sie bei dieser Gelegenheit Fragen zu allen Bereichen der Innen- und Außenpolitik beantworten. In diesem Jahr dürften die Situation ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.