Ihre Ziele und Positionen : Tempolimit, höhere Spritpreise: Das will Baerbock als Kanzlerin ändern

Die Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock hat sich ausführlich zu ihren politischen Zielen geäußert und einige private Details ausgeplaudert.

Berlin | Die Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock stand zuletzt wegen der Nachmeldung ihrer Nebeneinkünfte in der Kritik. Gegenüber "Bild" gestand sie ein "Das hätten wir anders machen müssen". Es sei ein Fehler gewesen. Related content Sie äußerte sich sich zu weiteren zentralen Themen ihrer Partei. So will Baerbock ein generelles Tempolimit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.