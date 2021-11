Neues Arbeitsgesetz in Portugal : Wenn der Chef im Feierabend anruft – so ist die Rechtslage in Deutschland

In Portugal ist ein neues Gesetz verabschiedet worden, das die Rechte der Arbeitnehmer in Homeoffice stärkt. So darf der Chef Angestellte nicht mehr im Feierabend anrufen. Lesen Sie hier, welche Rechte deutsche Arbeitnehmer haben.

Lissabon | Auch in Portugal haben die Arbeitnehmer während der Corona-Pandemie vermehrt im Homeoffice gearbeitet. Für eine bessere Work-Life-Balance ist am Freitag nun ein neues Arbeitsgesetz beschlossen worden. Keine Nachricht mehr nach dem Feierabend Trotz Feierabend nochmal kurz um einen Gefallen bitten, diese Praxis war auch in Portugal verbreitet – ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.