Debatte um Grundrente : Positive Reaktionen: Arbeitsminister Heil bekräftigt seine Pläne

In der Debatte um eine Grundrente für Geringverdiener erhält Arbeitsminister Heil positive Reaktionen.

von dpa

09. Februar 2019, 13:59 Uhr

Friedewald | Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will seine Pläne zur Einführung einer Grundrente für Geringverdiener auch gegen Widerstände durchsetzen. Er habe in E-Mails und Briefen sehr viele positive Reaktionen erhalten, sagte er am Samstag zum Abschluss einer Klausurtagung der Hessen-SPD in Friedewald. Zugleich räumte Heil ein, dass die Einführung einer Grundrente ein "finanzieller Kraftakt" werde.

Es gebe auch aus der Union "durchaus ermutigende Stimmen", sagte Heil. Er habe Anrufe von Unionskollegen bekommen, die ihm sagten: "Lass Dich nicht verunsichern und beirren in Deinem Kurs." Natürlich müsse in der großen Koalition noch über Einzelheiten gesprochen werden, doch wolle er bis zum Sommer einen Gesetzesvorschlag vorlegen.

Heils Pläne sehen vor, dass Millionen Geringverdiener nach einem langen Arbeitsleben automatisch höhere Renten bekommen. Kleine Renten sollen um bis zu 447 Euro im Monat aufgestockt werden. Die Union kritisiert vor allem, dass der tatsächliche Bedarf nicht geprüft werden soll.