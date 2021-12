Kommentar : Corona-Protest mit Fackeln: Jetzt wird's brandgefährlich

Gegner der Corona-Politik haben laut rufend und mit brennenden Fackeln vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) protestiert. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ein Kommentar.

Schwerin | Welch schrilles Alarmsignal: Ein bedrohlicher Fackel-Aufmarsch nach Art von Nazi-Schlägertrupps signalisiert, wie tief die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung das Land inzwischen gespalten haben und wie weit die Radikalisierung bereits fortgeschritten ist. Was folgt daraus? Lesen Sie auch: Fackelumzüge und Proteste: Was ist los in Sachsen? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.