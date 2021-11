Corona-Pandemie : Australien öffnet Grenzen für Staatsbürger

Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Down Under können nach 20-monatigem Lockdown wieder ohne Hürden nach Hause reisen. An den Flughäfen spielen sich emotionale Szenen ab.

Sydney | Emotionale Szenen am Flughafen von Sydney: Australien hat am Montag erstmals seit 20 Monaten wieder seine internationalen Grenzen für Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Down Under geöffnet. Damit entfallen die komplizierten Sondergenehmigungen und die kostspielige 14-tägige Hotelquarantäne für vollständig Geimpfte. Die Lockerungen gelten für...

