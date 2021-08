Evakuierungseinsatz : Auswärtiges Amt: Noch mehr als 200 Deutsche in Afghanistan

Die Evakuierungsflüge der Bundeswehr aus Kabul enden möglicherweise schon vor dem Wochenende. Hintergrund ist der Zeitplan der USA. Das Verteidigungsministerium spricht von der schwierigsten Phase des Einsatzes.

Berlin | Die Bundesregierung plant ein Ende der militärischen Rettungsflüge aus Afghanistan noch vor dem Wochenende. Der letzte Flug der Luftbrücke für deutsche Staatsbürger und gefährdete Ortskräfte könnte nach dpa-Informationen demnach bereits am Freitag organisiert werden. „Die internationale Präsenz in Afghanistan endet absehbar am 31.08. - das bedeutet...

