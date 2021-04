Verfassung ergänzen? : Bauernverband: Klimaschutz und Ernährungssicherung sollen ins Grundgesetzt

Klimaschutz und Ernährungssicherung sollen ins Grundgesetz aufgenommen werden, fordert der Bauernverband.

Schwerin | Der Bauernverband fordert, den Klimaschutz und die Ernährungssicherung als Staatsziel im Grundgesetz festzuschreiben. Das geht aus einem sogenannten Zukunftskonzept hervor, das der Verband erarbeitet hat und am Mittwoch vorstellen will. Es liegt unserer Redaktion bereits vor. In seinem Papier spricht sich der Verband dafür aus, den Artikel 20a des ...

