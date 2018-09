Vom Verfassungsschutz ins Innenministerium : Maaßens umstrittene Beförderung: Seehofer gibt Stellungnahme ab

Maaßen wandert vom Verfassungsschutz als Staatssekretär ins Innenministerium. Wer wird sein Nachfolger?

von dpa

19. September 2018, 10:07 Uhr

Berlin | Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will nach Angaben seines Hauses am Mittwochvormittag (11.30 Uhr) in Berlin eine Stellungnahme zur umstrittenen Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen zum Innen-Staatssekretär abgeben. Anschließend seien Fragen von Journalisten zugelassen, hieß es in einer Ankündigung.

Zum Nachlesen: Die Ereignisse im Fall Maaßen im Liveblog



Maaßen wird nach seinen viel kritisierten Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz zwar an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz abgelöst, dafür aber zum Staatssekretär in Seehofers Innenministerium befördert. Fortan verdient er beispielsweise wesentlich mehr Geld.

Die Personalie stößt vor allem in der SPD auf massive Kritik, obwohl SPD-Parteichefin Andrea Nahles dem Schritt am Dienstag bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Seehofer zugestimmt hatte. SPD-Parteivize Ralf Stegner bezeichnete den Wechsel des bisherigen Verfassungsschutzchefs in die Regierung als "Desaster", Juso-Chef Kevin Kühnert erklärte: "Meine persönliche Schmerzgrenze ist erreicht."