Sitzung unterbrochen : CDU-Politiker erleidet Schwächeanfall während Rede im Bundestag

Der Union-Politiker Matthias Hauer hat während einer Rede im Bundestag einen Schwächeanfall erlitten.

07. November 2019, 10:37 Uhr

Berlin | Die heutige Bundestagssitzung musste um kurz nach 10 Uhr unterbrochen werden. Der nordrhein-westfälische Christdemokrat Matthias Hauer hatte einen Schwächeanfall erlitten. In der Liveübertragung aus dem Bundestag war zu sehen, wie Hauers Hände während seiner Rede stark zitterten. Kurz danach wirkte der Politiker abwesend und wurde bleich. Er geriet ins Schwanken. Eine Kollegin eilte zur Hilfe. Kurze Zeit später waren weitere Politiker da und stützten Hauer. Gemeinsam begleiteten sie ihn von der Bühne.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble unterbrach die Sitzung. Beobachter auf der Besuchertribüne und Abgeordnete verließen den Saal. Nach Bundestagsangaben wurde Hauer bereits im Parlament medizinisch versorgt. Die Zuschauertribünen wurden geräumt.

"Voll ansprechbar"

Nach mehr als einer Stunde eröffnete Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) die Sitzung erneut. Hauer sei "voll stabilisiert" und "voll ansprechbar", berichtete er. Der CDU-Politiker sei "bei den Ärzten in guten Händen".

Scharfe Kritik äußerte Kubicki an Menschen, die Bilder und Videos von Hauers Schwächeanfall im Internet verbreiteten, versehen mit "teilweise erbärmlichen Kommentaren". Er könne alle nur bitten, "aus Respekt vor der Person und vor der Würde unseres Kollegen davon Abstand zu nehmen, den Zusammenbruch zu posten, die Behandlung zu posten", sagte Kubicki unter Applaus aus allen Fraktionen. "So viel Anstand sollte vielleicht noch in unserer Gesellschaft vorherrschen."