Beispieloser Eingriff : Medien: Lukaschenko „kapert“ Flugzeug und lässt Blogger verhaften

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat ein Flugzeug landen lassen, in dem ein oppositioneller Journalist gesessen haben soll. Dem gesuchten Blogger wird Terrorismus vorgeworfen.

Minsk | Behörden in der autoritär regierten Republik Belarus haben nach Berichten von Staatsmedien in Minsk ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) zur Landung gebracht. An Bord war auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch, der nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wes...

