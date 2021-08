Olympia-Alptraum : Belarussische Sprinterin Timanowskaja in Polen eingetroffen

Nach kritischen Äußerungen sollte die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja womöglich entführt werden. Nun ist sie in der EU angekommen. In Minsk wird derweil der Opposition der Prozess gemacht.

Tokio/Wien/Warschau | Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist nach einem Umsteigestopp in Wien in Warschau eingetroffen. Die Maschine der staatlichen Fluglinie LOT landete am Mittwochabend auf dem internationalen Chopin-Flughafen der polnischen Hauptstadt. Die 24-Jährige hatte in Polen ein humanitäres Visum erhalten. Nach eigenen Angaben sollte sie na...

