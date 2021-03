Champ und Major : Bericht: Bidens Hunde nach „Beiß-Vorfall“ aus Weißen Haus verbannt

Die Deutschen Schäferhunde sollen zum Problem für das Personal geworden sein, berichten US-Medien.

Washington | Nach gut einem Monat ist das Weiße Haus wieder hundelos. Nach einem "Beiß-Vorfall" hätten der drei Jahre alte Major und der 13 Jahre alte Champ den Amtssitz von US-Präsident Joe Biden verlassen müssen, berichteten US-Medien am Montag (Ortszeit). Sie seien seit vergangener Woche wieder in Bidens Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Der jünger...

