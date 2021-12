Bernd Grimmer tot : AfD-Politiker verharmloste Pandemie – jetzt ist er an Covid-19 gestorben

AfD-Politiker Bernd Grimmer bezeichnete die Corona-Politik als "Panikmache". Jetzt ist der Abgeordnete aus Baden-Württemberg an Covid-19 gestorben.

Pforzheim | Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer ist nach dreiwöchiger Krankheit an Covid-19 gestorben. Er erlag in der Nacht zum Sonntag seiner Erkrankung, sagte ein Sprecher seines Kreisverbands Pforzheim-Enz der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Grimmer wurde 71 Jahre alt. AfD-Politiker Grimmer beklagte "Panikmache" in der Corona...

