Hurrikan „Ida“ : Biden besucht Katastrophengebiet - „Die Klimakrise ist da“

Der US-Präsident reist nach New Orleans im Süden der USA, wo Hurrikan „Ida“ Zerstörung angerichtet hat. Inzwischen ist auch der Nordosten des Landes Katastrophengebiet - im Westen Brände wüten.

New Orleans | US-Präsident Joe Biden besucht am Freitag das vom verheerenden Hurrikan „Ida“ getroffene Katastrophengebiet im Süden der Vereinigten Staaten. Biden reist dafür nach New Orleans im Bundesstaat Louisiana, wie das Weiße Haus ankündigte. „Ida“ hatte zunächst im Süden der USA Verwüstung angerichtet. Dann schwächte sich der Sturm über Land ab und zog nac...

