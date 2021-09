Del Rio : Biden empört über US-Grenzschützer - Migranten-Camp geräumt

Beim Thema Migration hat US-Präsident Biden wiederkehrend mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Zuletzt sorgten Bilder aus der Grenzstadt Del Rio für einen Aufschrei. Biden reagiert nun besonders heftig.

Washington | US-Präsident Joe Biden hat in ungewöhnlich scharfen Worten auf den Einsatz berittener US-Grenzbeamter gegen Migranten in der Grenzstadt Del Rio reagiert und Konsequenzen angekündigt. „Das ist skandalös. Ich verspreche Ihnen, dass diese Leute dafür bezahlen werden“, sagte Biden im Weißen Haus in Washington. Die Bilder des Einsatzes seien „schrecklic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.