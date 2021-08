Konflikte : Biden verteidigt Abzug aus Afghanistan

Die letzten amerikanischen Soldaten haben Afghanistan verlassen, der internationale Militäreinsatz ist beendet. Der US-Präsident gibt sich nach dem Chaos der vergangenen Wochen unbeirrt.

Kabul | Nach dem Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden seine umstrittene Abzugsentscheidung vehement verteidigt. „Es war an der Zeit, diesen Krieg zu beenden“, sagte Biden bei einer Ansprache im Weißen Haus. Die Alternative wäre gewesen, Zehntausende weitere Soldaten in das Land zu schicken und den Konflikt zu ...

