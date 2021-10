Kommentar zu ökologischen Lebensmitteln : Bio-Lebensmittel: Alles unter Kontrolle?

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Verbraucher vertrauen darauf, dass die höheren Ansprüche an die Produktion von Bio-Lebensmitteln eingehalten werden. Können Sie das guten Gewissens? Ein Kommentar.

Osnabrück | Der Bio-Markt in Deutschland wächst immer weiter. Die Nachfrage der Kunden übersteigt das Angebot aus der heimischen Landwirtschaft. Deswegen werden die Regale in den Supermärkten mit Importware aufgefüllt - übrigens mittlerweile selbst die Regale von Discountern. Ganzjährig ist so gut wie alles in Bio-Qualität zu haben. Wer es sich leisten kann und w...

