Von fünf bis elf Jahren : Biontech-Impfung für Kinder bekommt in den USA Notfallzulassung

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat in den USA nun auch für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen.

Silver Springs | Nachdem ein Beratergremium der FDA sich am Dienstag dafür ausgesprochen hatte, gewährte die US-Arzneimittelbehörde am Freitag die Notfallzulassung: Kinder zwischen fünf und elf Jahren können in den USA mit dem Corona-Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft werden. Im Anschluss muss sich nun formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen. Im...

