Coronaschutz für den Winter : Booster für Spahn: Gesundheitsminister erhält Auffrischungsimpfung

Jens Spahn (CDU) wirbt mit dem eigenen Leib für Auffrischimpfungen. Der Gesundheitsminister hat sich erneut Impfen lassen – und fordert bei Twitter: "Boostern Sie Ihren Impfschutz für den Winter."

Berlin | Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) – selbst von Covid genesen und anschließend im Mai 2021 geimpft – hat sich erneut impfen lassen. Bei Twitter postete Spahn am Donnerstag zwei Bilder und nutzte seine persönliche Booster-Impfung, um für einen zusätzlichen Corona-Schutz im Winter per Auffrischungsimpfung zu werben: "Meine Bitte an alle: Jetzt informi...

