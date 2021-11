Kommentar : Boostern für Alle? Das fahrlässige Zögern der Stiko

Jetzt will wohl auch die Ständige Impfkommission das Boostern für alle ab 18. Herzlichen Dank für die Entscheidung, möchte man sagen. Sie hätte nur deutlich früher kommen müssen. Mal wieder hat die Stiko unnötig gebremst.

Berlin | Selbstverständlich muss das Gremium gründlich prüfen und abwägen. Aber zur Wirkung der Drittimpfungen liegen seit Wochen umfangreiche Studiendaten vor. Die Israelis boostern seit Ende Juli mit gewaltigem Erfolg! In einer Phase der Pandemie, in der es für viele wieder um Leben und Tod geht, kommt es auf jeden Tag an. Das Zögern der Impfexperten wirk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.