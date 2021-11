Kandidaten für CDU-Vorsitz : Braun, Merz und Röttgen treten zum TV-Triell an

Wer folgt auf Wahlverlierer Armin Laschet an der CDU-Spitze? Die Mitglieder der Christdemokraten machen am Mittwoch im Fernsehen Wahlkampf für sich.

Berlin | Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz stellen sich am Mittwochabend erstmals gemeinsam den Fragen der Parteimitglieder. Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun, der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen nehmen dazu an einer Veranstaltung in der Berliner Parteizentrale teil (18 Uhr). Die Kandidaten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.