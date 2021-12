Kommentar : Bröckelt der Block der Impfpflicht-Fans?

Es lässt sich nicht konkret beweisen, aber man könnte in diesen Tagen den Eindruck gewinnen, dass die Befürworter einer Impfpflicht ihr Ziel etwas weniger drängend vorbringen als noch vor zwei, drei Wochen. Das wäre kein Fehler.

Schwerin | Der eine will es nicht so gemeint haben, der nächste noch abwarten, ein Dritter sieht die Lage durch "Omikron" verändert. Auch der Ethikrat kam kurz vor Weihnachten zwar zu einer mehrheitlichen, aber keinesfalls klaren und auch nicht bedingungslosen Empfehlung, was die Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie betrifft. Parlamentarisch scheint...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.