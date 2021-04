Einigung in Brüssel : Nur „Rechentricks“? Was das neue EU-Klimagesetz bedeutet

Nach monatelangen Verhandlungen hat Brüssel das erste europäische Klimagesetz beschlossen. Was ist die Abmachung wert?

Brüssel | Nur einen Tag nach der Einigung der EU auf das erste europäische Klimagesetz am frühen Mittwochmorgen muss sich zeigen, was die Vereinbarung im internationalen Vergleich wert ist. 15 Stunden hatten die Unterhändler des Europäischen Parlamentes und der Mitgliedstaaten in der Nacht zum Mittwoch miteinander gerungen, bis die Klimaneutralität ab 2050 samt...

