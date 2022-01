Klima : Brüssel will Gas- und Atomkraft als grün einstufen

Laut eines Entwurfs für europäische Nachhaltigkeitskriterien könnte Atomkraft und Erdgas bald - zeitlich begrenzt - als klimafreundlich ausgewiesen werden.

Bruxelles | Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Das geht aus einem Entwurf für einen Rechtsakt der Brüsseler Behörde hervor, der kurz nach dem Versand an die EU-Mitgliedstaaten öffentlich wurde. Strenge Auflagen Investitionen in neue Akw sollen demnach dann als grün klas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.