Alle Entwicklungen im Liveticker : Prognose zur Bürgerschaftswahl in Hamburg: SPD gewinnt klar – AfD draußen

Seit 2015 regieren SPD und Grüne in einer Koalition. Am 23. Februar wurde in Hamburg erneut gewählt.

Avatar_prignitzer von Lorena Dreusicke, Barbara Glosemeyer, Markus Lorenz, Jakob Koch, Maximilian Matthies, Julian Willuhn, dpa und Martin Sonnleitner

23. Februar 2020, 15:23 Uhr

Hamburg | Hamburg hat eine neue Bürgerschaft gewählt: Bei der bundesweit bislang einzigen Wahl auf Länderebene in diesem Jahr wurde über die Vergabe der 121 Sitze im Parlament entschieden.