Mehr als zehn Euro pro Tonne : Bund und Länder einigen sich: CO2-Preis soll angehoben werden

Statt wie bisher geplant zehn Euro soll der Preis pro Tonne CO2 mehr als doppelt so hoch liegen.

Avatar_prignitzer von dpa und Lorena Dreusicke

16. Dezember 2019, 08:25 Uhr

Berlin | Vertreter von Bund und Ländern haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Durchbruch bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen über das Klimapaket der Bundesregierung erreicht. Demnach soll der CO2-Preis zum 1. Januar 2021 von derzeit 10 auf 25 Euro steigen. Damit sei auch der Weg für die Senkung der Mehrwertsteuer bei der Bahn zum 1. Januar 2020 frei, hieß es.

Die Einigung sieht zudem vor, dass die ab dem 21. Kilometer geltende Pauschale für Fernpendler ab 2024 von 5 auf 8 Cent pro Kilometer erhöht wird.

Groko vereinbarte CO2-Steuer ab zehn Euro

Als Kompromiss einigte sich die Koalition in ihrem Klimapaket darauf, in den Bereichen Verkehr und Heizen 2021 mit 10 Euro pro Tonne CO2 einzusteigen. Bis 2025 soll der Preis auf 35 Euro steigen und von 2026 an in einem Handel mit Verschmutzungsrechten teils dem Markt überlassen werden – aber zunächst bei 60 Euro gedeckelt sein.

Wie es dann weitergeht, ist offen. Über etwaige Höchst- und Mindestpreise ab 2027 soll im Jahr 2025 entschieden werden. Langfristig wird ein europäisches System für den Emissionshandel insgesamt angestrebt.

Was ist eine CO2-Steuer? Ein CO2-Preis soll Brennstoffe aus Öl, Erdgas und Kohle verteuern, um umweltfreundlichere Alternativen attraktiver zu machen. Es gibt zwei typische Arten, das klimaschädliche Kohlendioxid direkt mit einem Preis zu versehen: über den Emissionshandel, also das Verkaufen von Luftverschmutzungsrechten, oder über eine CO2-Steuer. Dabei wird ein Steuersatz für Treibhausgasemissionen festgelegt, beziehungsweise auf den Kohlenstoffgehalt in fossilen Brennstoffen. Welches Instrument gewählt wird, hängt von nationalen und wirtschaftlichen Umständen ab.







Wie hoch ist die CO2-Steuer in anderen Ländern?

Etwa 40 Länder verfügen über gültige CO2-Preissysteme. Nach Angaben der Weltbank decken diese rund 13 Prozent der jährlichen globalen Treibhausgasemissionen ab.

Im Durchschnitt beträgt der Preis einer Tonne CO2 rund 27 US-Dollar. Der Mittelwert liegt bei knapp 15 Dollar. Das heißt, der Steuersatz ist in genauso vielen Ländern höher wie niedriger als 15 Dollar. Die Weltbank hält ab 2020 einen CO2-Preis von mindestens 40 bis 80 Euro für notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten.

