Halle für Bundesparteitag : Volkswagen möchte nicht für AfD werben – und verhüllt seinen Namen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will sich an den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag Ende November in Braunschweig beteiligen. "Wir engagieren uns gegen Rassismus, Homophobie sowie gegen Demokratie- und Gewerkschaftsfeindlichkeit", teilte GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth am Mittwoch mit. Insgesamt wollen mehrere Tausend Menschen am 30. November gegen den AfD-Bundesparteitag in der Volkswagen-Halle auf die Straße gehen.



Der GEW-Kreis- und Landesverband wendeten sich gegen die Politik und die Sprache der rechtspopulistischen Partei. "Die sprachliche Verrohung und der inzwischen allgegenwärtige Hass sind nicht mehr hinnehmbar", sagte Pooth. Die Spitze der AfD habe diese Entwicklung vorangetrieben.