Starker Anstieg der Zahlen : Bundesregierung: Omikron in wenigen Tagen in Deutschland dominierend

Bereits in wenigen Tagen wird Omikron die Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland verdrängt haben. Davon geht die Bundesregierung aus.

Berlin | Die Omikron-Variante des Coronavirus dürfte nach Einschätzung der Bundesregierung in wenigen Tagen zur dominierenden Variante in Deutschland werden. "Zurzeit gehen wir von einem Omikron-Anteil von 25 Prozent deutschlandweit aus", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin. In einigen Bundesländern insbesondere im Nor...

