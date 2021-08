Corona-Krise : Ab Sonntag: Bundesregierung stuft Teile Frankreichs als Hochrisikogebiete ein

Als Hochrisikogebiete wurden nun auch Teile Frankreichs eingestuft. Darunter finden sich auch beliebte Urlaubsziele der Deutschen.

Berlin | Die Bundesregierung stuft größere Teile Frankreichs als Corona-Hochrisikogebiet ein. Von Sonntag an gelte das für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika, teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Die Niederlande sind nach einem Rückgang der Infektionszahlen dann nicht mehr Hochrisikogebiet. Mehr in Kürze ...

