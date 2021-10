Ausnahme für Ungeimpfte : Erste Bundestagssitzung: Zutritt mit Armband und 3G-Regel

Am 26. Oktober kommen die Abgeordneten zur ersten Sitzung des 20. Bundestags zusammen. Zutritt ist nur unter 3G-Maßnahmen erlaubt. Doch es gibt eine Ausnahme für Ungeimpfte, die sich nicht testen lassen wollen.

Berlin | Am Dienstag, 26. Oktober, kommen die Abgeordneten des 20. Bundestags zur konstituierenden Sitzung, also der ersten Sitzung des neuen Bundestages, zusammen. Diese Sitzung muss spätestens 30 Tage nach der Bundestagswahl stattfinden. 3G-Regel mit Ausnahme Im Bundestag gilt die 3G-Regel. Zutritt haben also nur diejenigen, die einen gültigen Impfnach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.