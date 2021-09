Prominente Bundeswehr-Personalie : Nach KSK-Skandalen: Neuer Kommandeur soll Eliteeinheit umkrempeln

Ein neuer Kommandeur soll nach rechtsextremen Skandalen bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK aufräumen. Brigadegeneral Ansgar Meyer ist erfahren und bringt viel mit. Doch seine neue Aufgabe ist sehr schwierig.

Schwerin | In seiner langen Karriere bei der Bundeswehr hatte Ansgar Meyer mit dem KSK bislang nichts zu tun - vielleicht ist er gerade deswegen besonders geeignet für die neue Aufgabe. An diesem Donnerstag (30. September) übernimmt der Brigadegeneral am KSK-Standort im baden-württembergischen Calw in einer kleinen Feier das Kommando über die Eliteeinheit namens...

