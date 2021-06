Kein Unvereinbarkeitsbeschluss : CDU-Chef Armin Laschet redet die Werteunion klein

Ist eine Mitgliedschaft in der Werteunion mit dem Parteibuch der CDU unvereinbar? Das denkt CDU-Chef Armin Laschet darüber.

Berlin | CDU-Chef Armin Laschet hat sich gegen einen Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei gegenüber der konservativen Werteunion ausgesprochen. "Wir machen Unvereinbarkeitsbeschlüsse ganz selten" und dann zu Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden, sagte Laschet am Mittwoch in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche". Wer in die AfD gehe, k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.