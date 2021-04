FDP-Vorsitzender im Podcast : Christian Lindner will 2021 mit der FDP an die Macht

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner spricht im „MachtWas!?!“-Podcast über seine hohen Ziele für die Bundestagswahl 2021.

Hamburg | Nach der Bundestagswahl 2017 sagte Christian Lindner “Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren”. Nun bekennt der FDP-Vorsitzende in dieser Episode des „MachtWas!?!“-Podcast: „Mein persönliches Ziel, meine Mission, für dieses Jahr 2021 ist, dass ich an die Macht will mit der FDP.“ Wie er seine Chancen einschätzt, an der Regierungsbild...

