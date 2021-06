„Überfällig“ - Kolleg startet in Osnabrück : Christian Wulff: Imam-Ausbildung in Deutschland ist logischer Schritt

Am "Islam Kolleg Deutschland" (IKD) in Osnabrück startet die Ausbildung von Imamen. Dem Kuratorium sitzt Altpräsident Christian Wulff vor. Wir sprachen mit ihm über das Studium und den Islam in Deutschland.

Osnabrück | Für die Imame sieht der Präsident a.D. gute Perspektiven. Sie zu beschäftigen, ermögliche muslimischen Gemeinden eine ganz neue Art der Ansprache. Er wisse, dass sich "immer mehr türkischstämmige Deutsche gegen eine übergriffige Art der Einmischung verwahren und ihren eigenen Weg gehen wollen", sagte er mit Blick auf Spannungen mit der deutsch-türkisc...

